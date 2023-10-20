Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы

Власти строят новые учреждения, ремонтируют старые и вводят новые принципы работы больниц Мэр Москвы Сергей Собянин посвятил очередную запись в своем Телеграме системной модернизации здравоохранения, которая идет уже некоторое время в российской столице.
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