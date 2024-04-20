АЛЕКСАНДР АШУРОВ Пребывание в ВСУ плодит маньячек, готовых уничтожать всё живое После 2014 года на Украине нередко бывало такое.
Боевые женщины Зеленского: все украинки пойдут в расход
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Если такие,как на фото,то и фуй с ними.
Ответить
19 час.
Н
Ната
бандеробабы в сто раз более упоротые и жестокие, чем бандеромужики! Более злопамятные и жадные!
Ответить
10 час.
Сергей Долгополов
Хохложопы и хохложепки завистливые,глупые,жадные.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии