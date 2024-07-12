Мама из Митина после рождения дочки получила денежную компенсацию

Вот уже шесть лет при выписке из роддома москвички получают подарочный комплект «Наше сокровище». В нём 50 предметов первой необходимости для ухода за малышом: своеобразное приданое от подгузников и пелёнок до комбинезонов и игрушек.
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