В Барнауле участники СВО смогут воспользоваться услугами социального такси

Соответствующее решение приняли депутаты Барнаульской городской Думы Депутаты Барнаульской городской Думы проголосовали за внесение изменений в решение "Об утверждении порядка предоставления услуг социального такси".
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