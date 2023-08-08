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Ефимов: столичный завод кабельного оборудования удвоил инвестиции в производство

Ефимов: столичный завод кабельного оборудования удвоил инвестиции в производство

Столичный завод «Москабельмет», который является одним из ведущих отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции, за 2022 год вложил в развитие производства, модернизацию оборудования и расширение своих площадей 462 млн рублей.

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