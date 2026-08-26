Animals Холод – первое, что он ощутил, оказавшись в страшной западне. Но Коржик решил не сдаваться.
Дело о пропавшем Коржике
Комментарии
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Владимир Аверков
авторша,видать,никогда котов не держала ни в руках,ни в доме...иначе бы не написала такую фигню...
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2 н.
Элеонора Коган
А что,холодильник котик Коржик сам открыл?
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2 н.
Владимир Аверков
если кот захочет открыть холодильник,он его откроет,особенно изнутри....его ничего не удержит...коты и двери обучаются открывать,цепляя снизу когтями и в холодильники залезать...сам свидетель...
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1 н.
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