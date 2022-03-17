На Камчатке началось лётно-тактическое учение вертолётной эскадрильи Тихоокеанского флота

Экипажи Ка-29 и Ка-27 различных модификаций выполнят тренировки по поиску надводных и подводных кораблей, проведут разведку морских акваторий в бухтах Авачинского залива и прибрежных участков.
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