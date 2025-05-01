Спасли миллионы жизней: как советские медики трудились на фронте в годы войны

РИА Новости/Израиль Озерский Колоссальный вклад в Великую Победу внесли советские медики. Именно они спасли миллионы жизней – лечили от серьезных заболеваний, самоотверженно помогали раненым на поле боя, чтобы солдаты вновь могли вернуться в строй.