Спасли миллионы жизней: как советские медики трудились на фронте в годы войны

РИА Новости/Израиль Озерский Колоссальный вклад в Великую Победу внесли советские медики. Именно они спасли миллионы жизней – лечили от серьезных заболеваний, самоотверженно помогали раненым на поле боя, чтобы солдаты вновь могли вернуться в строй.
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