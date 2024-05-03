Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Конгрессе США назвали лучший для Украины выход из кризиса

В Конгрессе США назвали лучший для Украины выход из кризиса

Наилучшим возможным исходом украинского кризиса для Киева является удержание того, что «у них есть», в этом заключается выживание Украины, заявил руководящий член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит.

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