"Автодом": ржавчина на тормозных дисках говорит о неисправности авто

Ржавчина на тормозных дисках автомобиля может говорить о его неисправности. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора по послепродажному обслуживанию автомобилей "Автодом Алтуфьево" Романа Тимашова.
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