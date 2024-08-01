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Газета.ру

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"Автодом": ржавчина на тормозных дисках говорит о неисправности авто

"Автодом": ржавчина на тормозных дисках говорит о неисправности авто

Ржавчина на тормозных дисках автомобиля может говорить о его неисправности. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора по послепродажному обслуживанию автомобилей "Автодом Алтуфьево" Романа Тимашова.

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