Немцы потеряли важные опорные пункты

Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника в трудных условиях горно-лесистой местности в Карпатах, заняли город Банска-Штявница на территории Чехословакии, сообщает газета «Известия».
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