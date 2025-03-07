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Немцы потеряли важные опорные пункты

Немцы потеряли важные опорные пункты

Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника в трудных условиях горно-лесистой местности в Карпатах, заняли город Банска-Штявница на территории Чехословакии, сообщает газета «Известия».

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