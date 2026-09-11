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ДумаТВ

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Лукашенко пообещал «встряхнуть» армию вплоть до мобилизации

Лукашенко пообещал «встряхнуть» армию вплоть до мобилизации

Лукашенко заявил, что намерен проверить готовность всей белорусской армии к боевым действиям. Он подчеркнул, что страна готовится к войне, чтобы ее не допустить.

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