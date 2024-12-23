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В ДНР суд заочно рассмотрит дело наемника из Литвы, воевавшего на стороне ВСУ

В ДНР суд заочно рассмотрит дело наемника из Литвы, воевавшего на стороне ВСУ

Прокуратура ДНР В Верховный Донецкой Народной Республики (ДНР) направлено для досрочного рассмотрения уголовное дело в отношении 31-летнего литовца, обвиняемого в наемничестве на Украине, сообщила прокуратура ДНР.

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