В ДНР суд заочно рассмотрит дело наемника из Литвы, воевавшего на стороне ВСУ

Прокуратура ДНР В Верховный Донецкой Народной Республики (ДНР) направлено для досрочного рассмотрения уголовное дело в отношении 31-летнего литовца, обвиняемого в наемничестве на Украине, сообщила прокуратура ДНР.
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