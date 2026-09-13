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Царьград

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ESPN: Малика Эндрюс назвала Александра Зверева Sausage в эфире

ESPN: Малика Эндрюс назвала Александра Зверева Sausage в эфире

Ведущая ESPN Малика Эндрюс в прямом эфире случайно назвала теннисиста Александра Зверева Sausage. Немец с русскими корнями встретится с Беном Шелтоном в финале US Open 13 сентября в 21.

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