Памфилова: жители Донбасса и Новороссии выстрадали право проголосовать на выборах

Жители Донбасса и Новороссии выстрадали право проголосовать на выборах. Об этом 17 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
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