Депутат Водолацкий: необходимо отвить на атаку ВСУ в Курской области

На фоне атаки ВСУ на границе Курской области первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Виктор Володацкий призывает к созданию зоны безопасности для жителей Курской и Белгородской областей.