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Депутат Водолацкий: необходимо отвить на атаку ВСУ в Курской области

Депутат Водолацкий: необходимо отвить на атаку ВСУ в Курской области

На фоне атаки ВСУ на границе Курской области первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Виктор Володацкий призывает к созданию зоны безопасности для жителей Курской и Белгородской областей.

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