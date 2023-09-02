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"Сдайте нам дезертиров!"

"Сдайте нам дезертиров!"

Более 160 000 украинцев призывного возраста бежали в Германию, их могут вернуть назад.Только по официальным данным МВД Германии (по состоянию на февраль), 163 287 украинцев подлежащих мобилизации въехали в Германию после начала боевых действий.

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