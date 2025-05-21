Global Look Press/URA.RU/Roman Naumov Франция возглавила западную "партию войны", расширяя антироссийские санкции и оказывая помощь киевскому режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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