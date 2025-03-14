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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Принц Уильям о запрете на показ матчей АПЛ в субботу днем: «Раздражает, что в нашей стране мы не можем посмотреть матч своей команды. А за границей можно любую игру в любое время»

Наследник британского престола и патрон Футбольной ассоциации Англии (FA) болеет за «Астон Виллу». – Мне не так просто выбраться на «Вилла Парк», но я люблю смотреть как можно больше матчей – на стадионе или по телевизору.

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