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Глава МИД Турции назвал Израиль угрозой и проблемой для всего мира

Глава МИД Турции назвал Израиль угрозой и проблемой для всего мира

MOHAMED HOSSAM/EPA/TASS Израиль превратился в международную проблему и стал угрозой для всего мира. Об этом 19 сентября заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV.

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