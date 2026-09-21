МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Бесит хитрая знакомая

Бесит хитрая знакомая

Бесит хитрая знакомая Знаете, есть люди, которые вызывают не злость, а какое-то тихое недоумение. Вот смотришь на них и думаешь: как? Как это работает? Почему у одних всё складывается легко и красиво, а у других — ни в сказке сказать, ни пером описать? У меня есть знакомая.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акулов

Как-то  общался   с  одной  симпатичной  путаной...Она  хвалилась  ,  что  может  выйти  замуж  , за  кого захочет...И  как  действовала  эта  дама  ?  Она  хорошо  понимала  психологию  мужиков  и   с  готовностью удовлетворяла  любые  их  сексуальные  хотелки...Секрет  прост.

Профиль пользователя Татьяна Хлусова
Татьяна Хлусова

А может быть, дело в том, что одни чего-то ждут (а значит, возникают опасения, что будут требовать выполнения своих ожиданий), а другие ничего не ждут, вот им и везёт? А осадок остаётся от слов автора этого текста. Так и хочется сказать: завидовать лучше молча )))