Бесит хитрая знакомая Знаете, есть люди, которые вызывают не злость, а какое-то тихое недоумение. Вот смотришь на них и думаешь: как? Как это работает? Почему у одних всё складывается легко и красиво, а у других — ни в сказке сказать, ни пером описать? У меня есть знакомая.