Бесит хитрая знакомая Знаете, есть люди, которые вызывают не злость, а какое-то тихое недоумение. Вот смотришь на них и думаешь: как? Как это работает? Почему у одних всё складывается легко и красиво, а у других — ни в сказке сказать, ни пером описать? У меня есть знакомая.
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Свежие комментарии
- Бесит хитрая знак...
- ВА Бесит хитрая знак...
- Бесит хитрая знак...
Как-то общался с одной симпатичной путаной...Она хвалилась , что может выйти замуж , за кого захочет...И как действовала эта дама ? Она хорошо понимала психологию мужиков и с готовностью удовлетворяла любые их сексуальные хотелки...Секрет прост.
А может быть, дело в том, что одни чего-то ждут (а значит, возникают опасения, что будут требовать выполнения своих ожиданий), а другие ничего не ждут, вот им и везёт? А осадок остаётся от слов автора этого текста. Так и хочется сказать: завидовать лучше молча )))
эТО БАНАЛЬНАЯ СУЧАРА!
Так и у нас ответа нет. Не только у автора. Нет правды на Земле. Но нет её и выше...