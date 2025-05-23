Возвращение к маме и на родину после 40 лет пребывания в Афганистане: как советский солдат пережил пленение и тягости после призыва в армию Ольга БезродняяСергей Красноперов, бывший советский военный, вернулся в Россию спустя 40 лет, проведенных в Афганистане.