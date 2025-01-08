Аксёнов допустил ухудшение ситуации с выбросами мазута в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов допустил ухудшение ситуации с выбросом мазута около берегов полуострова. Об этом он сообщил в среду, 8 января, в Губернатор отметил, что мониторинг ситуации продолжался все праздники.
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