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«Анти-Кавказ у него или что? Какая-то неприязнь к нам. Мы его подогрели». Игрок сборной ФНЛ Алиев о высмеивании Володи XXL после пенальти

«Анти-Кавказ у него или что? Какая-то неприязнь к нам. Мы его подогрели». Игрок сборной ФНЛ Алиев о высмеивании Володи XXL после пенальти

Сборная Медиалиги, за которую играл Володя, уступила сборной ФНЛ в товарищеском матче – 0:4 в основное время и 2:3 в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов).

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