Китай увеличивает военные расходы на 7,2%

ПЕКИН (ИА Реалист). Китай намерен увеличить свои расходы на оборону на 7,2% до 1,67 трлн юаней ($231,36 млрд) в текущем году, согласно бюджетному отчету, опубликованному министерством финансов в рамках ежегодных парламентских встреч в Пекине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии