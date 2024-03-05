Китай увеличивает военные расходы на 7,2%

ПЕКИН (ИА Реалист). Китай намерен увеличить свои расходы на оборону на 7,2% до 1,67 трлн юаней ($231,36 млрд) в текущем году, согласно бюджетному отчету, опубликованному министерством финансов в рамках ежегодных парламентских встреч в Пекине.