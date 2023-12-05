РИА Новости: ВСУ нанесли удар по 25 своим бойцам, решившим сдаться в плен

Более двух десятков украинских военных, которые решили сдаться в плен, были уничтожены в результате удара артиллерии ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандира роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным «Купол».