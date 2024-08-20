Игроки авторынка предупредили о подорожании китайских машин

Проблемы расчетов с Китаем уже заложены в цену автомобилей, но машины в обозримом будущем все равно подорожают — так некоторые участники рынка отреагировали на заявление Ассоциации дилеров о том, что с сентября российские продавцы китайских машин будут вынуждены повысить цены на 10% из-за проблем с платежамиРост цен на китайские машины на 10% с начала осени — это еще самый оптимистичный сценарий, описанный ассоциацией «Российские автомобильные дилеры».