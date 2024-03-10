В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в МЧС Белгородской области. В Telegram-канале ведомства призвали местных жителей по возможности остаться дома и не приближаться к окнам.
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