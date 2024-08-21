США: Россия и Украина не могут проводить крупные наступления друг против друга

У Украины и России нет военных ресурсов для проведения масштабных наступательных операций друг против друга, заявило разведывательное управление Пентагона в новых оценках, которые указывают на то, что обе стороны движутся к тупиковой ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии