Депутат МО Петербурга Ветров призвал вернуть в школы систему оценок за поведение

В российских школах нужно возродить систему оценок за поведение. Это важно, так как в образовательных учреждениях учащиеся должны получать не только новые знания, но и учиться себя вести и коммуницировать с другими людьми, убежден депутат МО Санкт-Петербурга, поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.