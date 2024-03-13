Минобороны Британии показало видео испытания лазерного оружия DragonFire

Министерство обороны Великобритании показало испытания лазерного оружия DragonFire.Глава военного ведомства Грант Шэппс в социальной сети X попросил посмотреть «первое в истории видео о британском лазерном оружии».
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