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Минобороны Британии показало видео испытания лазерного оружия DragonFire

Минобороны Британии показало видео испытания лазерного оружия DragonFire

Министерство обороны Великобритании показало испытания лазерного оружия DragonFire.Глава военного ведомства Грант Шэппс в социальной сети X попросил посмотреть «первое в истории видео о британском лазерном оружии».

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Комментарии
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Игорь Человек
Тут можно сказать только одно! У них учёные и инженеры то же работают! Испытывают. Так, что теперь самое главное, что бы они это делали не эффективнее Российских!
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