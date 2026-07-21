Всё о разводах
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Всё о разводах

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Письмо: "Дата второго месяца"

Письмо: "Дата второго месяца"

Главное качество ОШ и МП - ранимость.Ослиная шкура - это не только про то, чтобы при намеке на нелюбовь почувствовать себя ненужной, противной и сбежать, но и про то, чтобы закрыть свою тонкую кожу толстой шкурой.

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