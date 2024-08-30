НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Армия обороны Израиля сегодня ночью нанесла серию ударов по окрестностям города Тир в Ливане

Армия обороны Израиля сегодня ночью нанесла серию ударов по окрестностям города Тир в Ливане

Правительство Нетаньяху, похоже, действительно готово вести войну как минимум на два фронта. Пока ЦАХАЛ безуспешно почти десять месяцев пытается одолеть ХАМАС в секторе Газа, не прекращаются взаимные удары и с шиитским военизированным формированием «Хизбалла», базирующимся в соседнем Ливане, хотя к прямому столкновению стороны пока не перешли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх