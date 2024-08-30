Армия обороны Израиля сегодня ночью нанесла серию ударов по окрестностям города Тир в Ливане

Правительство Нетаньяху, похоже, действительно готово вести войну как минимум на два фронта. Пока ЦАХАЛ безуспешно почти десять месяцев пытается одолеть ХАМАС в секторе Газа, не прекращаются взаимные удары и с шиитским военизированным формированием «Хизбалла», базирующимся в соседнем Ливане, хотя к прямому столкновению стороны пока не перешли.