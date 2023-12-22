3,4K прочитали Украинские рабочие демонтируют "Памятник российской императрице Екатерине II и ее спутникам” на Екатерининской площади в Одессе 28 декабря 2022 года.
Одесса, город Екатерины (Статья Скотта Риттера)
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Sergiy Che
"...украинские националисты подчеркивают, что, согласно переписи населения 2001 года, чуть более 60% населения Одессы, составляющего 1,1 миллиона человек, идентифицируют себя как украинцы (русские составляли чуть менее 30%)..." © Ну они оччень старались сделать Одессу хохлятской - переселяли туда западеньцев толпами, но Одесса оставалась городом где стебали укронацистские власти и "державну мову" которую навязывали всем силой))) как например вот в этом ролике Жоры Делиева из "Масок" (прям в своем мим-театре такие ролики снимали - https://www.youtube.com/watch?v=Ormwau0rGW4 ) потому и пригнали фашистов из футбольных болельщиков жечь несогласных в Одессу....
Георгий Делиев «Рідна Україна»
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8 час.
Sergiy Che
Кстати есть ещё одно показательное видео как 25 февраля 2022 года понавезённые бандеровластями за 30 лет "незалежности" западеньские рагули валят из Одессы назад по своим хаткам (прям что твои лемминги))) - https://vk.com/wall-172050076_147746?ysclid=lqgmpkb0ka45279653 Потому думаю наступит вскоре время, когда опять станут актуальны строки из песни времен ВОВ - Спокойные лиманы, зелёные каштаны Ещё услышат шелест развёрнутых знамён, Когда войдёт обратно походкою чеканной В красавицу-Одессу усталый батальон.
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8 час.
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