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Добрый Мир

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Одесса, город Екатерины (Статья Скотта Риттера)

Одесса, город Екатерины (Статья Скотта Риттера)

3,4K прочитали Украинские рабочие демонтируют "Памятник российской императрице Екатерине II и ее спутникам” на Екатерининской площади в Одессе 28 декабря 2022 года.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;...украинские националисты подчеркивают, что, согласно переписи населения 2001 года, чуть более 60% населения Одессы, составляющего 1,1 миллиона человек, идентифицируют себя как украинцы (русские составляли чуть менее 30%)...&quot; ©  Ну они оччень старались сделать Одессу хохлятской - переселяли туда западеньцев толпами, но Одесса оставалась городом где стебали укронацистские власти и &quot;державну мову&quot; которую навязывали всем силой))) как например вот в этом ролике Жоры Делиева из &quot;Масок&quot; (прям в своем мим-театре такие ролики снимали -  https://www.youtube.com/watch?v=Ormwau0rGW4      )                             потому и пригнали фашистов из футбольных болельщиков жечь несогласных в Одессу....
Георгий Делиев «Рідна Україна»
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8 час.
Sergiy Che
Кстати есть ещё одно показательное видео как 25 февраля 2022 года понавезённые бандеровластями за 30 лет &quot;незалежности&quot; западеньские рагули валят из Одессы назад по своим хаткам (прям что твои лемминги))) - https://vk.com/wall-172050076_147746?ysclid=lqgmpkb0ka45279653                      Потому думаю наступит вскоре время, когда опять станут актуальны строки из песни времен ВОВ -                                                                                          Спокойные лиманы, зелёные каштаны Ещё услышат шелест развёрнутых знамён, Когда войдёт обратно походкою чеканной В красавицу-Одессу усталый батальон.
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8 час.

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