Одесса, город Екатерины (Статья Скотта Риттера)

Sergiy Che

"...украинские националисты подчеркивают, что, согласно переписи населения 2001 года, чуть более 60% населения Одессы, составляющего 1,1 миллиона человек, идентифицируют себя как украинцы (русские составляли чуть менее 30%)..." © Ну они оччень старались сделать Одессу хохлятской - переселяли туда западеньцев толпами, но Одесса оставалась городом где стебали укронацистские власти и "державну мову" которую навязывали всем силой))) как например вот в этом ролике Жоры Делиева из "Масок" (прям в своем мим-театре такие ролики снимали - https://www.youtube.com/watch?v=Ormwau0rGW4 ) потому и пригнали фашистов из футбольных болельщиков жечь несогласных в Одессу....