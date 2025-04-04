Овечкин забросил 893-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до одного гола

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против ХК «Чикаго» забросил свою 893-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до одного гола.