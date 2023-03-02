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От стартового стола до подвижного комплекса. Эволюция стартовых комплексов баллистических ракет СЯС США

От стартового стола до подвижного комплекса. Эволюция стартовых комплексов баллистических ракет СЯС США

В конце пятидесятых годов в составе стратегических ядерных сил США появилась наземная компонента – на вооружение ВВС начали поступать комплексы стратегического назначения с баллистическими ракетами средней или межконтинентальной дальности.

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