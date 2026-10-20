Индийский штат Пенджаб славится множеством достопримечательностей. Среди них — столица Чандигарх, спроектированная Ле Корбюзье, святыня сикхов Золотой храм в Амритсаре и Кали-Мандир, храмовый комплекс в честь богини Кали.
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