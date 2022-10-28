Вашингтон: Илон Маск представляет опасность для Америки

Миллиардер чует скорый крах Байдена и мешает Белому дому «пилить бабло» на помощи Украине Андрей Захарченко На фото: глава SpaceX Илон Маск (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Константин Блохин Марат Баширов На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники заявило, что на фоне последних заявлений главы SpaceX Илона Маска о необходимости завершения конфликта на Украине путем уступок Киева требованиям Москвы и попыткой его компании переложить на Пентагон затраты по поддержанию работоспособности спутникового интернета Starlink для вооруженных формирований режима Зеленского, администрация президента США Джо Байдена может инициировать проверку деятельности бизнесмена.