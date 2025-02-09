Царьград Коллаж Царьград Жена 70-летнего пенсионера Павла Ч. просит о помощи неравнодушных людей, которые могли бы помочь предать огласке её резонансную историю.
Охранник спас детей от наркомана и оказался в тюрьме: Жена 70-летнего пенсионера просит о помощи
Комментарии
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А
Александр
Сразу вспомнился монолог Чацкого: "А судьи, кто...? Может в судейской академии что-то надо поправить? Что ни статья, то какая-то несправедливость со стороны органов правосудия творится в отношении неравнодушных жителей России.
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11 час.
Ника
Там и судья и прокурор, в неадеквате. А где надзорные органы. за этими служителями Фемиды? За такие дела не только выгонять с должностей, а самих этих судей и прокуроров сажать надо.
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4 час.
АЕ
Анна Егорова
Точно! таких судей только судить народным судом!
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52 мин.
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