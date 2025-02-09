Охранник спас детей от наркомана и оказался в тюрьме: Жена 70-летнего пенсионера просит о помощи

Сразу вспомнился монолог Чацкого: "А судьи, кто...? Может в судейской академии что-то надо поправить? Что ни статья, то какая-то несправедливость со стороны органов правосудия творится в отношении неравнодушных жителей России.

Ника

Там и судья и прокурор, в неадеквате. А где надзорные органы. за этими служителями Фемиды? За такие дела не только выгонять с должностей, а самих этих судей и прокуроров сажать надо.