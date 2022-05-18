Білий дім (архівне фото) США розглядають блокування виплат за російським держборгом Представник адміністрації повідомив про можливі нові заходи тиску на Москву США розглядають можливість заблокувати для Росії можливість здійснювати виплати за облігаціями після закінчення терміну генеральної ліцензії, яка виключає з-під санкцій виплати з обслуговування частини державного боргу, повідомив у вівторок представник адміністрації.