Оперативный прогноз МЧС по Севастополю на 4 июля

4 июля в Севастополе существует вероятность подтоплений низменных участков местности, нарушений в работе дренажно-коллекторных систем, затруднений движения всех видов транспорта, а также поражений молниями не оборудованных громоотводом объектов.
4 июля в Севастополе существует вероятность подтоплений низменных участков местности, нарушений в работе дренажно-коллекторных систем, затруднений движения всех видов транспорта, а также поражений молниями не оборудованных громоотводом объектов.
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