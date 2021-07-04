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Оперативный прогноз МЧС по Севастополю на 4 июля

Оперативный прогноз МЧС по Севастополю на 4 июля

4 июля в Севастополе существует вероятность подтоплений низменных участков местности, нарушений в работе дренажно-коллекторных систем, затруднений движения всех видов транспорта, а также поражений молниями не оборудованных громоотводом объектов.

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