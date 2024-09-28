Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

887 подписчиков

Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали трофейный бронетранспортер International MaxxPro с Авдеевского направления

Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали трофейный бронетранспортер International MaxxPro с Авдеевского направления

Поразил американский бронетранспортер расчет FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск «Центр».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх