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В России ребенок мигрантов избил подростка со словами «интересно будет» и поплатился

В России ребенок мигрантов избил подростка со словами «интересно будет» и поплатился

В Барнауле ребенок мигрантов избил подростка на видео. Позже и он, и его семья поплатились за это, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

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Комментарии
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Станислав Курганский
Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны делать. Как? Создать условия при которых за любое нарушение, оскорбление и т.д. из страны высылались бы с мигрантом все родственники без права въезда в страну и все однофамильцы, но однофамильцы если докажут что не родственники могут получить снова право на въезд в нашу страну. И все эти действия за счёт диаспоры и точка. При таких условиях мигранты сами начнут тормозить своих дебилов. В Белоруссии проблем с мигрантами нет. Почему бы России не перенять опыт? https://www.yaplakal.com/forum7/topic2726609.html?utm_referrer=mirtesen.ru&amp;utm_campaign=transit&amp;utm_source=mirtesen&amp;utm_medium=news&amp;from=mirtesen
Just a moment...
yaplakal
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14 час.
ГП
Галина Потапчик
Слава богу хоть что то!!!
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14 час.
ОТ
Олег Троян
Мелочь, а приятно. Побольше бы таких случаев расплаты
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13 час.

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