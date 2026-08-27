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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дубров о кризисе Соболенко: «Карьера – это своего рода волна, будут и подъемы, и спады»

Тренер Арины Соболенко Антон Дубров рассказал, как команда относится к спаду результатов первой ракетки мира.

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