В Токио задержаны лидер якудза и порнозвезда в отеле с наркотиками

Правоохранительные органы Японии задержали 32‑летнего Сету Сугавару, которого считают лидером преступной группировки, координирующей действия через соцсети, и 27‑летнюю порнозвезду Сэйка Абэ.
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