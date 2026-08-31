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Царьград

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В Токио задержаны лидер якудза и порнозвезда в отеле с наркотиками

В Токио задержаны лидер якудза и порнозвезда в отеле с наркотиками

Правоохранительные органы Японии задержали 32‑летнего Сету Сугавару, которого считают лидером преступной группировки, координирующей действия через соцсети, и 27‑летнюю порнозвезду Сэйка Абэ.

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