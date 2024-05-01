Сколько стоит пасхальный стол для россиян: от минимума до максимума Ирэн ОрлонскаяВо сколько россиянам обойдется пасхальный стол зависит от множества факторов, таких как регион проживания, количество членов семьи, предпочтения в еде и финансовые возможности.