Эксперт: РФ и США начали действовать по совершенно неожиданному для Киева сценарию KikaВ скором времени Киев может столкнуться с тяжелейшим внутриполитическим кризисом, который возникнет на фоне полной потери интереса России и США к Украине.
Эксперт: РФ и США начали действовать по совершенно неожиданному для Киева сценарию KikaВ скором времени Киев может столкнуться с тяжелейшим внутриполитическим кризисом, который возникнет на фоне полной потери интереса России и США к Украине.
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