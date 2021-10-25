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Эксперт: РФ и США начали действовать по совершенно неожиданному для Киева сценарию

Эксперт: РФ и США начали действовать по совершенно неожиданному для Киева сценарию

Эксперт: РФ и США начали действовать по совершенно неожиданному для Киева сценарию KikaВ скором времени Киев может столкнуться с тяжелейшим внутриполитическим кризисом, который возникнет на фоне полной потери интереса России и США к Украине.

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