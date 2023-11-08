В офисе Нетаньяху заявили, что помогли предотвратить атаку "Хезболлы" в Бразилии

Канцелярия израильского премьера сообщила, что Служба внешней разведки Израиля (Моссад) совместно с бразильскими спецслужбами и международными партнерами помогла предотвратить террористическую атаку на территории Бразилии, задуманную ливанским движением "Хезболла" по заказу и с финансированием Ирана.
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