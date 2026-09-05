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FT: в Евросоюзе намерены усилить давление на соцсети из-за радикализации молодежи

FT: в Евросоюзе намерены усилить давление на соцсети из-за радикализации молодежи

Уполномоченный Евросоюза (ЕС) по борьбе с терроризмом Бартьян Вегтер считает необходимым усилить давление на социальные платформы, чтобы исключить радикализацию молодежи.

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