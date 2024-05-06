СВР: США обсуждают смену Зеленского с украинскими чиновниками

США ведут контакты с бывшим президентом Украины и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным.
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